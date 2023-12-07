الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

عبدالصمد الزلزولي
عبدالصمد الزلزولي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2023.

وأشار كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من عبدالصمد الزلزولي، لاعب المنتخب المغربي، والثنائي السنغالي لامين كامارا، وأمارا ضيوف، لاعبا فريق ميتز الفرنسي.

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من الغانية كومفورت يبواه، لاعبة فريق أمبيم داركوا الغاني، والمغربية نسرين الشاد، لاعبة فريق ليل الفرنسي، والنيجيرية ديبورا أبيودن، لاعبة فريق بيتسبروه الأمريكي.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا عبدالصمد الزلزولى لامين كامارا أمارا ضيوف

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