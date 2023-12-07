محمد الشناوي على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وقال "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة ضمت كل من محمد الشناوي، حارس الأهلي والمنتخب المصري، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميروني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

The elite shot-stoppers.



Goalkeeper of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارسة مرمى لفريق نسائي عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من: خديجة الرميشي، حارس المنتخب المغربي ونادي الجيش الملكي، وشياماكا نادوزي، حارس المنتخب النيجيري، وباريس إف سي الفرنسي، وأنديلي دلاميني، حارس منتخب جنوب إفريقيا ونادي صن داونز.

They always save the day.



Goalkeeper of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/PmXLDn1je7 — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.