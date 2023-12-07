الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

محمد الشناوي على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وقال "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة ضمت كل من محمد الشناوي، حارس الأهلي والمنتخب المصري، وياسين بونو، حارس الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميروني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارسة مرمى لفريق نسائي عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من: خديجة الرميشي، حارس المنتخب المغربي ونادي الجيش الملكي، وشياماكا نادوزي، حارس المنتخب النيجيري، وباريس إف سي الفرنسي، وأنديلي دلاميني، حارس منتخب جنوب إفريقيا ونادي صن داونز.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد الشناوي ياسين بونو أندريه أونانا خديجة الرميشي شياماكا نادوزي أنديلي دلاميني

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