الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023.

وأشار كاف، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، ووليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، والجزائري عبدالحق بن شيخة، المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمدرب الحالي لسيمبا التنزاني.

وخرج بذلك، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من القائمة النهائية للمرشحين، بعد أن تواجد في القائمتين الأولى والثانية التي أعلنها "كاف" في وقت سابق.

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب لفريق نسائي عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من: الفرنسي رينالد بيدروس، المدير الفني لمنتخب سيدات المغرب، وديزيريه إليس، المدير الفني لمنتخب سيدات جنوب إفريقيا، وجيري تشابالالا، المدير الفني لفريق سيدات ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد وأفضل منتخب وطني.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب في إفريقيا أليو سيسيه وليد الركراكي عبدالحق بن شيخة مارسيل كولر

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