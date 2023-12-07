الأهلي ضمن 3 أندية مرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023.

وقال كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة ضمت كل من الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي.

جائزة أفضل نادٍ في القارة لفئة السيدات عن العام الحالي

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في القارة لفئة السيدات عن العام الحالي.

وضمت القائمة كل من فريقي الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب. كما سيتم خلال الحفل، الكشف عن جائزة أفضل مدرب لفئتي الرجال والسيدات وأفضل هدف خلال هذا العام.

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.