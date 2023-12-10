وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طبري بالشروق.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة ثلاثة أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأعرب الوزير أشرف صبحي عن حرص المواطنين، وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وأشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.