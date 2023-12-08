الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكى: أستطيع اللعب لـ4 أعوام أخرى.. وبداية الموسم لم تكن مثالية

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه يستطيع اللعب لمدة 3 أو 4 أعوام مقبلة، مشددًا على أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي.

وقال ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة “موند ديبورتيفو” الكتالونية، لا يزال لدي هذا الشعور والشغف، أعتقد أن بوسعي اللعب لثلاث أو أربع سنوات أخرى، وأشعر بأنني بحالة جيدة للغاية من الناحية البدنية.

أشعر بأنني في المكان المناسب

 وتابع مهاجم فريق برشلونة، "لدى شعور بأنني في المكان المناسب في الوقت المناسب لم يكن التأقلم سهلًا في البداية، وفي الموسم الحالي لم تكن البداية مثالية، فلا يمكنك التسجيل كثيرًا إذا لم تصنع عددا كبيرا من الفرص كفريق".

واستبعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي احتمالية التدريب مستقبلًا بعد الاعتزال، وبعدما  أصبح هدافا للدوري الإسباني الموسم الماضي بعد انتقاله لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونخ، سجل ليفاندوفسكي 7 أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم بسبب معاناته من الإصابة، لكنه ليس قلقًا بسبب ذلك حسبما صرح.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة ليفاندوفسكى بايرن ميونخ برشلونة الإسباني

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