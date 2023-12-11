بعد شهر من الغيبوبة.. الأهلى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق

كشف محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي دخل في غيبوبة منذ شهر.

ونُقل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إلى العناية المركزة يوم 7 نوفمبر الماضي، متأثرًا بنزيف في المخ تسبب في خضوعه لعدة عمليات جراحية.

وقال محمد شوقي، في تصريحات تليفزيونية: "حالة العامري فاروق في تحسن وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنه، لازال في غيبوبة ونأمل في أن يستفيق قريبًا مع تحسن التنفس".

وتطرق بعد ذلك لمشاركة الأهلي في مونديال الأندية، حيث قال "الفريق سيسافر غدًا الإثنين إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، خالد مرتجي رئيسًا للبعثة، ومحمود الخطيب أيضًا سيتواجد مع البعثة في البطولة".

وأضاف: "نتمنى أن يكون الأداء والنتائج عند حسن ظن الجميع خاصةً في المباراة الأولى التي ستصل بنا إلى اليوم الأخير في البطولة".

ويلتقي الأهلي يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية 2023.

وفي حال عبر الأهلي مباراة الجمعة سيستكمل مشواره في البطولة حتى يوم 22 ديسمبر، أما في حال الخسارة فسيودع المسابقة.

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خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلى فى كأس العالم للأندية

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحرص مرتجي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

كما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلًا عن النادي.

وغادر قنديل القاهرة صباح اليوم الأحد، إلى "كازابلانكا" لحضور الحفل المقرر إقامته غدًا في دولة المغرب الشقيقة.

وينافس النادي الأهلي على لقب أفضل نادٍ فى إفريقيا لعام 2023، مع أندية الوداد المغربى، وصن داونز الجنوب إفريقى، وأيضًا ينافس محمد الشناوي، كابتن الفريق على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية، كما ينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة.

وهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ينافس على لقب أفضل هدف.