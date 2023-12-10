الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد مرتجى رئيسًا لبعثة الأهلى فى كأس العالم للأندية

خالد مرتجي
خالد مرتجي

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 وحرص مرتجي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

 يذكر أن الأهلي سيخوض مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

 كما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلًا عن النادي. وغادر قنديل القاهرة صباح اليوم، الأحد، إلى «كازابلانكا» لحضور الحفل المقرر إقامته غدًا في دولة المغرب الشقيقة. 

وينافس النادي الأهلي على لقب أفضل نادٍ فى إفريقيا لعام 2023، مع أندية الوداد المغربى، وصن داونز الجنوب إفريقى، وأيضًا ينافس محمد الشناوي، كابتن الفريق على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية، كما ينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة. 

وهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ينافس على لقب أفضل هدف.

رسالة الخطيب لناشئي وناشئات «سلة الأهلي» في اجتماع اليوم

وحرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على لقاء فريقي ناشئين وناشئات ١٨ سنة ‏لكرة السلة وأجهزتهم الفنية والإدارية؛ تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري ‏المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.. جاء ذلك في ‏حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه، المدير الفني ‏للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي، المدير الإداري.‏

وأشاد الكابتن الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل ‏وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم ‏يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي ‏وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات ‏بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات. ‏

خالد مرتجي كأس العالم للأندية كولر الاهلى الخطيب

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