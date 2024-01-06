السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماك أليستر يفوز بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر ديسمبر

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

توّج النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، بجائزة أفضل هدف في الريدز خلال شهر ديسمبر الماضي.

ماك أليستر يفوز بجائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر ديسمبر

وأعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فوز أليكسيس ماك أليستر بجائزة أفضل هدف في الفريق خلال شهر ديسمبر 2023 المنصرم، متفوقًا على زميله نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الريدز.

وجاء هدف محمد صلاح في مرمى أرسنال، في المركز الثاني في قائمة أفضل أهداف ليفربول في شهر ديسمبر الماضي.

قائمة أفضل أهداف ليفربول في شهر ديسمبر

وجاءت قائمة أفضل أهداف في ليفربول خلال شهر ديسمبر الماضي، على النحو التالي:

1- أليكسيس ماك أليستر، بهدفه في مرمى فولهام (وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 4-3، في بطولة الدوري الإنجليزي).

2- محمد صلاح، بهدفه في مرمى أرسنال (وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، في بطولة الدوري الإنجليزي).

3- دومينيك سوبوسلاي، بهدفه في مرمى وست هام يونايتد (وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية).

4-  ترينت ألكسندر أرنولد، بهدفه في مرمى فولهام.

5- واتارو إيندو، بهدفه في مرمى فولهام.

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره أرسنال، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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