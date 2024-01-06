"ليكيب" تكشف تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز بول بوجبا

عاد الحديث مجددًا عن قضية ابتزاز النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، والمتورط فيها شقيقه الأكبر ماتياس.

وكان بول بوجبا قد تعرّض لعملية ابتزاز مالي بقيمة 13 مليون يورو في أغسطس 2022، وتهديده بنشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به وبمسيرته الكروية.

ومع التحريات، تأكد أن ماتياس بوجبا وأربعة أشخاص آخرين، وراء عملية الابتزاز، للحصول على الأموال من شقيقه "بول". لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.

تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز بول بوجبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هناك تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز بول بوجبا، حيث اكتشفت الشرطة المزيد من الرسائل المتبادلة بين المشتبه بهم، والتي أوضحت جزءًا جديدًا من التحقيق.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن المشتبه بهم في عملية ابتزاز "بول" ينسبون العملية إلى "أداما C"، صديق اللاعب منذ الطفولة، وتم القبض عليه في مارس 2023.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الواقعة حدثت في الساعات الأولى من صباح يوم 20 مارس 2022، حيث ذهب بوجبا إلى شقة في ضواحي باريس برفقة العديد من الأصدقاء، وظل اللاعب هناك حتى الرابعة صباحًا، وكان هاتفه المحمول مغلقًا ومُصادَرًا.

ومن ثم ظهر رجلان ملثمان يرتديان سترات مضادة للرصاص ومسلحان، وقاما باستهداف "بل" وطلبا منه 13 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "ليكيب"، أن الشرطة عثرت على رسائل على هاتف "أداماC " المحمول عبر تطبيق "الواتس أب WhatsApp"، والذي كان حاضرًا ليلة الحادث، حيث وُجدِت محادثات بين "أداماC"، و"مامادوM"، وهو صديق آخر لـ بول بوجبا.

ونشرت الصحيفة نص المحادثات، حيث كان يقول أداما: "عليك أن تضرب بقوة "؛ بهدف الضغط على بول لدفع الأموال والاستسلام.

الشرطة تواصل التحقيق في قضية ابتزال بول بوجبا

ونوّهت صحيفة "ليكيب"، أنه في يوم 20 سبتمبر 2023، كتب المحققين في محضر الشرطة، أن هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن "أداما C " قام بمناورة لتنظيم عملية اختطاف بوجبا في ليلة تعرّضه للابتزاز المالي".

وكان ماتياس بوجبا قد أقرّ في وقت سابق، أنه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، في أغسطس 2022، توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" تخص شقيقه بول.

وقضى ماتياس بوجبا ثلاثة أشهر في السجن، قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة القضية، ولكنه ممنوع من مغادرة فرنسا أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع شقيقه "بول".