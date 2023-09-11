الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بول بوجبا: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد أزمة الابتزاز المالي

بول بوجبا
بول بوجبا

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، أنه كان يُخطط لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد محاولة ابتزازه وتهديده من قِبل مجموعة من المُلثمين والمُسلحين في العام الماضي.

وكان بوجبا يُعاني العام الماضي، بعدما تعرّض لعملية ابتزاز مالي وتهديده بنشر مقاطع فيديو مزعومة مضرّة به وبمسيرته الكروية.

ومع التحريات، تأكد أن ماتياس بوجبا، صاحب الـ32 عامًا، وأربعة أشخاص آخرين، وراء عملية الابتزاز، للحصول على الأموال من شقيقه "بول". لمطالعة التفاصيل من هنا.

وقضى ماتياس بوجبا ثلاث أشهر في السجن خلال العام الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه على ذمة القضية، ولكنه ممنوع من مغادرة فرنسا أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع شقيقه "بول".

بول بوجبا يتحدث عن أزمة ابتزازه المالي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات بوجبا بشأن مسيرته الكروية وتأثير هذه القضية، قائلًا: "لقد كان الأمر مؤلمًا للغاية، اتضح أن المال يُغيّر الناس بشكل كبير".

وتابع: "المال يؤدي إلى تفكك الأسر، ويؤدي إلى الحرب بعد ذلك، لقد كان أمرًا مؤسفًا".

وأضاف: "أحيانًا كنت أفكر في اعتزال كرة القدم؛ لأنني لا أريد الحصول على المال بعد الآن، لتجنب هذه المشاكل".

وواصل: "وأحيانًا كنت أفكر أنه يمكنني فقط لعب كرة القدم بدون أموال".

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وأفاد: "لقد أردت الحصول على الحب من المقربين مني، وليس الحصول على الشهرة أو الأموال".

واختتم بول بوجبا تصريحاته، مُشددًا: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية".

يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن صفوف يوفنتوس في صيف 2016، لينضم إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود مجددًا إلى اليوفي في صيف 2022 الماضي.

ولم يشارك لاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا، أساسيًا في أي مباراة خلال الموسم الماضي مع يوفنتوس، حيث شارك في عدد مباريات قليل للغاية؛ بسبب معاناته من الإصابة.

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