تضارب بشأن حقيقة عرض نادى يوفنتوس للبيع بسبب الديون

شهدت الساعات القليلة الماضية، تضاربًا كبيرًا حول حقيقة عرض نادي يوفنتوس للبيع من قِبل مُلاكه؛ بسبب القضايا والديون المالية التي يعاني منها النادي.

صحيفة إيطالية تؤكد عرض نادى يوفنتوس للبيع

كشفت صحيفة "Il Giornale" الإيطالية، في تقريرها اليوم الإثنين، أن مُلّاك يوفنتوس عرضوا النادي للبيع، بسبب القضايا والديون المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن عائلة أنييلي المالكة لنادي يوفنتوس منذ 100 عام، عرضت النادي للبيع، في محاولة لإتمام عملية البيع في أسرع وقت ممكن، مقابل 1.5 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة، أن مُلاك يوفنتوس يُدركون بأن الفريق غارق في الديون في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو بيعه إلى مُستثمر آخر، في محاولة لإنقاذ نادي يوفنتوس اقتصاديًا.

يأتي ذلك في ظل معاناة نادي يوفنتوس في الموسم الماضي 2022-2023، والتي بدأت بإقالة رئيسه أندريا أنييلي ونائبه بافل نيدفيد في نوفمبر 2022، وتعيين إدارة مؤقتة تُدير المهام.

بالإضافة إلى خصم 10 نقاط من يوفنتوس، وعدم مشاركة النادي أوروبيًا لتسوية القضايا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

العائلة المالكة ليوفنتوس تنفى ما تردد بشأن بيع النادى

من جانبها، نفت عائلة أنييلي المالكة لشركة "Exor"، والتي تستحوذ على نادي يوفنتوس الإيطالي، ما تردد بشأن عرض النادي للبيع.

ونشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، البيان الرسمي الذي أصدرته شركة "Exor"، والتي أكدت خلاله أن ما تردد بشأن بيع نادي يوفنتوس ليس صحيحًا على الإطلاق.