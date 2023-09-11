بقيادة محمد صلاح.. 20 لاعبًا فى مران منتخب مصر قبل مباراة تونس الودية

واصل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، تدريباته على ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة تونس الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس مساء الثلاثاء المقبل في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين.

20 لاعبًا في مران منتخب مصر أمام تونس

شهد مران منتخب مصر، مشاركة 20 لاعبًا في مقدمتهم محمد صلاح قائد الفراعنة الذي تواجد في معسكر الفريق الوطني أمس السبت.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في المران كالتالي:

محمد صبحي ومحمد أبوجبل وعلي جبر وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح وطارق حامد وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.

وتواجد في مران منتخب مصر، حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، ومحمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ليرتفع رصيده عند 15 نقطة في الصدارة.

وصار منتخب مصر، ثاني أكثر منتخب تحقيقًا لعدد النقاط في التصفيات الإفريقية الجارية برصيد 15 نقطة.

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الانتصار الثامن على التوالي مع فيتوريا

حقق منتخب مصر انتصاره الثامن على التوالي تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، معززا سلسلة انتصاراته كونه أكثر من حقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية مشواره في الألفية الحالية.

وتمكن منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي من تسجيل 20 هدفًا، واستقبال هدفين فقط.