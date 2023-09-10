تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام تونس بعد استبعاد رباعى الأهلى

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصرعلى إجراء تغييرات بالجملة في تشكيل المنتخب في مباراة تونس الودية بعد غد الثلاثاء، بعد استبعاد رباعي الأهلي من معسكرالمنتخب، بسبب ارتباطهم بالسوبرالإفريقي المقرر يوم 15 سبتمبر، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية، بالإضافة إلى إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر، إضافة لانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمعسكر المنتخب، بعد أن حصل على راحة فى مباراة إثيوبيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي فى الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الإفريقيا 2024.

محمد صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم الفراعنة أمام تونس

ويكشف "الدستور" عن التشكيل الأقرب لمباراة تونس فى حال جاهزيته اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

محمد صبحى في حراسة المرمي، وعلى جبر وحسام عبدالمجيد فى قلب الدفاع، وأحمد أبوالفتوج كظهير أيسر، وهناك مفاضلة بين عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن، وفى وسط الملعب طارق حامد ومحمود حمادة، ومن أمامهم عمر مرموش ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبًا لمعسكر سبتمبر قبل أن يستبعد رباعى الأهلي ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز بسبب ضعفه من الناحية البدنية وخروح محمد حمدي بسبب الإصابة.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على إثيوبيا بهدف أحرزه مصطفي فتحى بعد ارتطام الكرة من يد حارس المنافس من تسديدة قوية من عمر مرموش ليسكنها على يسار الحارس، ليحتل بها المركز الأول برصيد 15 نقطة، من فوز 5 مباريات وخسارة وحيدة في مباراة الذهاب أمام إثيوبيا.

ومن ناحية أخرى يعقد روى فيتوريا جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاتفاق على المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل.

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