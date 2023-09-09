"توتو ميركاتو": يوفنتوس يبدأ العمل على تمديد عقد رابيو

يعمل نادي يوفنتوس الإيطالي على تمديد عقد لاعبه الفرنسي أدريان رابيو، خلال الفترة المقبلة.

ويلعب رابيو ضمن صفوف فريق يوفنتوس منذ صيف عام 2019 عقب رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

يوفنتوس يبدأ العمل على تمديد عقد رابيو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، فإن يوفنتوس يخطط للتقدم بعرض لرابيو من أجل تمديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد رابيو الحالي مع يوفنتوس بحلول 30 يونيو 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيعرض على اللاعب التمديد لعام جديد أو لعامين ليمتد إما لـ2025 أو 2026، مشددة على أن المفاوضات ستبدأ في الأسابيع المقبلة.

ومنذ بداية الموسم، لعب رابيو 3 مباريات بقميص يوفنتوس وسجل هدفًا واحدًا.

ومازالت رغبة اللاعب بالبقاء مع النادي غامضة، ويبدو أن الأمور تعتمد على قدرتهم على العودة لدوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم أدريان رابيو في مسيرته الاحترافية؟

وبدأ رابيو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي كريتيل الفرنسي، انتقل منه لشباب مانشستر سيتي في صيف 2008 لمدة 6 أشهر ثم عاد لشباب كريتيل وانتقل لنادي باو الفرنسي تحت 19 عامًا في صيف 2009 وانتقل منه لباريس سان جيرمان تحت 17 عامًا في صيف 2010 وفي العام التالي صعد لفريق تحت 19 عامًا ثم صعد للفريق الأول بباريس سان جيرمان في صيف 2012، وبعد 6 أشهر انتقل لنادي تولوز الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وعاد للنادي الباريسي في صيف 2013 وقضى 6 مواسم قبل الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس.

وشارك رابيو في 180 مباراة بقميص فريق يوفنتوس وسجل 18 هدفًا وصنع 12 لزملائه في الفريق.

وفي مجمل مسيرته، لعب رابيو 420 مباراة وسجل 43 هدفًا وصنع 29 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، مثل رابيو المنتخبات في جميع المراحل السنية للناشئين والشباب، ولعب للمنتخب الأول بداية من 15 نوفمبر 2016 وكانت مباراته الأولى ضد كوت ديفوار ضمن لقاءات الودية للتوقف الدولي آنذاك ولعب 78 دقيقة.

ومنذ ذلك الحين، لعب رابيو 38 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.