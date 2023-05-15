فى بيان رسمى.. يوفنتوس يكشف عن تفاصيل إصابة بوجبا

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الإثنين، تشخيص الإصابة التي تعرض لها الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق.

كان بوجبا، قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه يوفنتوس، أمام كريمونيزي، أمس الأحد، والتي شهدت فوز فريق «السيدة العجوز» بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي؛ حيث تواجد النجم الفرنسي في التشكيل الأساسي، لكنه أصيب بعد مرور 20 دقيقة فقط.

وقال النادي الإيطالي، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: "أظهرت الاختبارات التشخيصية التي خضع لها بول بوجبا صباح اليوم في عيادة النادي، أظهرت وجود إصابة منخفضة الشدة في عضلة الفخذ اليسرى".

وأضاف بيان السيدة العجوز: "بدأ اللاعب الفرنسي بالفعل برنامجه لإعادة التأهيل".

كانت تقارير صحفية إيطالية، قد كشفت في وقت سابق، عن أن موسم الفرنسي بول بوجبا قد انتهى مع فريق «السيدة العجوز»، لا سيما أنه يتبقى 3 مباريات فقط للفريق في «كالتشيو»، بالإضافة لمباراتين على الأكثر في الدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، متأخرًا بفارق 14 نقطة، عن نابولي، صاحب الصدارة، والذي حسم لقب المسابقة.