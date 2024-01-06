السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد التونسى يعلن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد "بن وناس" بعد استبعاده من أمم أفريقيا

مرتضى بن وناس
مرتضى بن وناس

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانًا رسميًا مُعلنًا اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب مرتضى بن وناس الذي تم استبعاده من قائمة "نسور قرطاج" قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وعوّض سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، خروج مرتضى بن وناس من القائمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب ظروف أسرية قهرية لـ"وناس".

وما زاد من غضب أعضاء الاتحاد التونسي والجهاز الفني للمنتخب، مشاركة مرتضى بن وناس مع فريقه قاسم باشا التركي مساء الجمعة، أمام بيشكتاش في الجولة 19 من بطولة الدوري.

وهو ما جعل الاتحاد التونسي يصدر بيانًا ناريًا جاء على النحو الآتي:

- أولا: تعبر الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة مرتضى بن وناس المرحلة الحرجة، وترجو لها مزيد الصحة والسلامة.

- ثانيا: تقدم اللاعب بتقرير أولي شفهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصر على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة.

- ثالثا: اتخذ الجهاز الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- ⁠أخيرا، تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه.

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قائمة منتخب تونس  لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريد.

خط الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية  "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وتستمر فعالياتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا، والتي تضم كلًا من ناميبيا، ومالي وجنوب إفريقيا.

الاتحاد التونسى مرتضى بن وناس كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس قاسم باشا

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