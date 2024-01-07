الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة القمة النارية اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

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يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول على ملعب "الإمارات"، في قمة نارية بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويقودها الحكم "جون بروكس".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولكن فى حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب "آنفيلد رود"، فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - كودي جاكبو - لويس دياز.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت – ساليبا – جابرييل - كيويور.

خط وسط الملعب: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

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صدام ناري بين ليفربول وأرسنال في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي

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محمد صلاح والنني يغيبان عن مباراة ليفربول وأرسنال

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات نجمنا المصري محمد صلاح؛ نظرًا لتواجده مع منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

كذلك يغيب عن صفوف أرسنال، نجمنا المصري محمد النني؛ بسبب تواجده مع منتخب مصر.

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