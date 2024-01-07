مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا وديًا، بجانب مباراة أرسنال ضد ليفربول في قمة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد الاتحاد الرياضي بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة روما ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة منتخب مصر ضد منتخب تنزانيا: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر سيتي ضد هيديرسفيلد تاون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة أرسنال ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة راسينج فيرول ضد إشبيلية: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة إيبار ضد أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة قرطاجنة ضد فالنسيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة مالاجا ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة الاتحاد الرياضي بارباسترو ضد برشلونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد ميلان: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد لاتسيو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة تورينو ضد نابولي: في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة قيصري سبور ضد سيفاس سبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

- مباراة إسطنبول سبور ضد فناربخشة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة جالطة سراي ضد قونيا سبور: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• موعد مباراة اليوم في كأس السوبر التونسي

- مباراة النجم الساحلي ضد الأولمبي الباجي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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