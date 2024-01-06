ديوجو جوتا يتحدث عن غياب محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول وأرسنال

تحدث البرتغالي ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن غياب نجمنا المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويغيب محمد صلاح عن مباريات ليفربول المقبلة؛ نظرًا لانضمامه إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير، حيث ستُقام في كوت ديفوار.

ديوجو جوتا يتحدث عن غياب محمد صلاح مع ليفربول

ونشرت شبكة "BBC" العالمية، تصريحات ديوجو جوتا، قائلًا: "محمد صلاح لاعب رائع، ووجوده يصنع الفارق في المباريات".

وتابع: "وجود محمد صلاح في أرض الملعب يُعد تهديدًا قويًا للخصوم، حتى وإن لم يلمس الكرة".

وأضاف: "رغم أن غياب محمد صلاح ليس سهلًا، ولكننا قدمنا أداءً جيدًا قبل عامين".

وأوضح: "لدينا لاعبين مميزين، وقادرين على سد الفجوة الذي سيخلقها محمد صلاح بغيابه".

وواصل: "نحن قادرون على تحقيق الفوز في المباريات القادمة، خاصة أنها ستكون في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث لا يلعب صلاح عادةً كثيرًا في هذه المواجهات".

واختتم ديوجو جوتا تصريحاته: "مواجهة أرسنال ستكون صعبة بالتأكيد، ولكننا نأمل في تحقيق الانتصار عليهم والتأهل للدور التالي في المسابقة".

موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره أرسنال، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.