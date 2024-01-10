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رياضة

كأس رابطة الأندية المصرية.. بيراميدز يواجه فاركو فى غياب 16 لاعبا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يحل فاركو ضيفا على فريق بيراميدز في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في بطولة  كأس رابطة الأندية المصرية.

بيراميدز يعاني من الغيابات 

المباراة تأتي في توقيت صعب لفريق بيراميدز الذي يعاني من غياب 16 لاعبا دفعة واحدة لكنه يسعى للفوز والتساوي مع طلائع الجيش الذي هزم إف سي زد في ظل وجود لاعبين من التشكيل الأساسي أمثال كريم حافظ وووليد الكرتي وإسلام عيسى وفخري لاكاي.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 18 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ميهوب ويوسف نادر وأحمد فتحي وكريم حافظ وعبد الرحمن صميدة ومحمود دونجا وأحمد توفيق ويوسف أسامة وسيف جعفر وعربي بهاء مانجا وصامويل أموسا وأوجو صامويل ووليد الكرتي وإسلام عيسى ومحمد رضا بوبو -ومحمود أوكا وكريم الطيب وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي  ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين لوجودهم مع منتخب مصر الذي يستعد لبطولة الأمم الإفريقية ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه وفيستون ماييلي لوجودهم مع منتخبات المغرب وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية وشريف إكرامي وأسامة جلال وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومحمود مرعي ودودو الجباس بسبب الإصابة.

فاركو في مهمة تصحيح الأوضاع

في المقابل يمر فاركو بظروف صعبة هذا الموسم ويحتل المركز الأخير في الدوري ما أدى لرحيل مدربه خالد جلال واسناد قيادة الفريق لأحمد خطاب بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد ويسعى فاركو لاستغلال الغيابات في صفوف بيراميدز لتصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز والمنافسة على التأهل للدور ربع النهائي.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده أحمد نوفل وأحمد زيدان ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية فاركو بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو عبد الله السعيد

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