مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد فولهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، بجانب مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد فاركو في كأس الرابطة المصرية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- مباراة الجونة ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة بيراميدز ضد فاركو: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة ليفربول ضد فولهام: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- مباراة لاتسيو ضد روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة ميلان ضد أتالانتا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري أ المحترفين

- مباراة بتروجيت ضد حرس الحدود: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

- مباراة وادي دجلة ضد أسوان: في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ليسوثو: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة جمهورية الكونغو ضد بوركينا فاسو: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة السعودية ضد هونج كونج: في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- مباراة تونس ضد الرأس الأخضر: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة فاتح قرا جمرك ضد قيصرى سبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة هاتاي سبور ضد غازي عنتاب: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة فناربخشة ضد قونيا سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أضنة ديمرسبور ضد إسطنبول سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.