تشافى: لسنا مرشحين لكأس السوبر الإسبانى فى وجود ريال مدريد وأتلتيكو

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن مباراة فريقه أمام أوساسونا في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا، غدًا الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التوقعات هائلة، إذا أردنا التميز، علينا إيجاد الاستمرارية فيما يتعلق بكأس السوبر قبل عامين. التميز الذي نسعى إليه سيجعلنا نفوز بالألقاب".

وأضاف: "بالطبع نود تكرار الموسم الماضي وجعله نقطة تحول للفوز بكأس السوبر الإسباني للفوز بألقاب أخرى.. الفريق جاهز لخوض بطولة رائعة على المستوى البدني والعقلي".

واستطرد: "نعم، نحن المرشحون للفوز بنصف النهائي، نحن نتقدم، لكن أوساسونا يهيمن على العديد من جوانب اللعبة وسيكون الأمر صعبًا. بالنسبة للبطولة، لسنا مرشحين لأن أتلتيكو ومدريد موجودان".

وأكمل: "إنها مباراة وجهًا لوجه، نحن نحترم أوساسونا، لكن آمل أن يمنحنا كأس السوبر الثقة مثل الموسم الماضي.. ليس علينا أن نتخلى عن أي شيء، لقد ارتكبنا أخطاء محددة أدت إلى تعقيد مبارياتنا، لكنني أعتقد أننا نستعيد أداءنا. في بطولة خروج المغلوب، لا يمكننا تكرار الأخطاء لأنها ستعاقبنا".

وأردف: "لا نعرف النهج الذي يتبعه أوساسونا، لكنهم منافس صعب مع مدرب عظيم يتعامل مع المباريات بطريقة ممتازة. يمكنهم الضغط عليك في كتل مختلفة، كرة قدم مباشرة، عرضيات من الأجنحة.. إنهم دائمًا يجعلون الأمر صعبًا علينا".

وأوضح: "نحن نلعب من أجل لقب مهم، بدون التغطية الإعلامية للدوري أو دوري أبطال أوروبا، لكنه لقب. في النسخة الماضية لعبنا بشكل جيد للغاية في ذلك النهائي وكانت تلك هي النقرة التي نحتاجها الآن".

وعن الدوري السعودي، قال: "الدوري السعودي سينمو بالقدر الذي يريده القادة، أنديته كانت الأفضل بالفعل عندما تنافست في دوري أبطال آسيا مع السد القطري.. أتابع الدوري وأعرف عدد من فرقهم".

واختتم: "أخطط للفوز بنصف النهائي والنهائي بالحد الأدنى، لست قلقًا بشأن هذه الحقيقة، أنا قلق بشأن أشياء أخرى".