الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

اتحاد جدة يقيد أحمد حجازى فى قائمته ويتخلى عن برازيليين

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أكدت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة، سيقوم بقيد المحترف المصري أحمد حجازي في قائمة لاعبيه الأجانب، لاستكمال بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وكان حجازي قد تم استبعاده من قائمة الاتحاد بداية الموسم لدى رابطة دوري المحترفين، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد في شهر نوفمبر الماضي، حيث كان مسموحًا له المشاركة في البطولات الخارجية فقط.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الاتحاد سيعيد قيد حجازي، بدلًا البرازيليين رومارينيو ومارسيلو جروهي، الذين سيغادرا الفريق.

وأوضح التقرير أن الثنائي البرازيلي  يدرسان حاليًا العروض المقدمة لهما، بعد دخولهما آخر 6 أشهر في عقدهما، الأمر الذي يسمح لهما بالتوقيع لأي فريق دون العودة لناديهما.

وتابعت الصحيفة أن رومارينيو يملك عروضًا من الشباب السعودي، السد القطري، إضافة لناديين من تركيا والإمارات، حيث أن المفاوضات مستمرة مع النادي الأول، ويكمن العائق الوحيد في مدة العقد بين الطرفين.

 وسينضم اللاعبان إلى معسكر الفريق المقبل خلال فترة التوقف الحالية الخاصة بكأس آسيا، حتى موعد اتخاذ قرارهما النهائي.

وذكرت الصحيفة أن الاتجاه في الاتحاد هو الإبقاء على 8 لاعبين أجانب فقط ضمن قائمة الفريق، حيث يضم “النمور” حاليًا 10 أجانب.

وتدرس إدارة الاتحاد بحسب التقرير، التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بديلًا للبرتغالي جواو فيليبي “جوتا” في حال موافقة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق، والنجاح في إيجاد لاعب مناسب خلال الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على اتحاد جدة وسط ملعب الأخير وأمام جمهوره، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجوهرة، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، وهي البطولة التي شهدت احتلال “المارد الأحمر” المركز الثالث وتحقيق البرونزية.

اتحاد جدة احمد حجازى الدوري السعودي الاتحاد رومارينيو

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