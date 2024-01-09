الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

مانشستر يونايتد يعبر ويجان ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حجز مانشستر يونايتد مقعدًا في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "إف إيه كاب" موسم 2023-2024، وذلك بانتصاره على مضيفه ويجان أثلتيك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث.

مانشستر يونايتد كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق الظهير ديوجو دالوت، قبل أن يؤكد مواطنه البرتغالي برونو فيرنانديز انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء، ليلحق "الشياطين الحمر" بركب المتأهلين للدور الرابع.

بذلك سيلعب مانشستر يونايتد في الدور الرابع مع الفائز من مباراة فريقي نيوبورت كاونتي وإيستلجيف.

 وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية ببطولة الدوري بهدفين لهدف أمام مضيفه نوتنجهام فورست، فيما عانى من صعوبات عديدة الشهر الماضي بعدما خسر خمس مباريات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

 جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

مانشستر يونايتد كاس الاتحاد الانجليزي ويجان ديوجو دالوت برونو فيرنانديز

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