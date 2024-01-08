ضربة لـ "النسور".. تقارير تؤكد غياب بونيفاس عن أمم إفريقيا مع نيجيريا

أكدت تقارير صحفية، تعرض فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لإصابة ستبعده عن المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده نيجيريا.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

وبحسب موقع "أون جول" النيجيري"، فإنه سيتم استبعاد بونيفاس من قائمة "النسور" للمشاركة في البطولة، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

وأوضح التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، لم يشارك في أي من وديات المنتخب النيجيري، إضافة لآخر حصتين تدريبيتين، حيث أظهرت الفحوصات أن الإصابة ستغيبه عن البطولة، وستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وأردف الموقع أن بونيفاس سيعود إلى ألمانيا لتلقي العلاج بمعرفة الجهاز الطبي لـ باير ليفركوزن، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار متعلق ببديله في قائمة منتخب نيجيريا، مساء اليوم الاثنين.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا رفقة منتخبات كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو.