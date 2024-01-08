باريس سان جيرمان يحلم بـ"كيميتش" وصفقة تبادلية مع البايرن

أكدت تقارير صحفية، الإثنين، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع جوشوا كيميتش، متوسط ميدان بايرن ميونخ الألماني.

كانت تقارير صحفية قد أشارت لاحتمالية انتقال نوردي موكيلي لاعب باريس سان جيرمان إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ليكيب الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يحاول إقناع بايرن بالتخلي عن كيميتش، مشيرة إلى أن فرص النجاح في ذلك ضئيلة للغاية.

وأوضح التقرير أن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان مقتنع بأن كيميتش هو اللاعب المثالي لإكمال فريقه، فتنوع استخدامات اللاعب والمراكز الذي يلعب بها، يُعد أمر تقدير بالنسبة للنادي الباريسي.

وتابعت الصحيفة أن كيميتش لم يخف حقيقة أنه لن يرفض خوض تجربة خارج ألمانيا قبل نهاية مسيرته.

وأردفت التقرير أن باريس سان جيرمان "يحلم" بـ كيميتش ويريد محاولة ضم نوردي موكيلي في صفقة محتملة،، حيث يريد باريس تقديم عرض يتضمن موكييلي بالإضافة إلى مبلغ إضافي كبير لإقناع بايرن ببيع اللاعب الألماني الدولي.