يوفنتوس يفوز بصعوبة على ساليرنيتانا فى الدورى الإيطالى

فاز يوفنتوس على مضيفه ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم سيريا إي موسم 2023-2024.

ساليرنيتانا كان البادئ بالتسجيل بهدف عن طريق جيوليو ماجيوري في الدقيقة 39، قبل أن يعادل صامويل إلينج جونيور في الدقيقة 65، النتيجة لصالح فريقه يوفنتوس.

واستطاع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش تسجيل هدف الانتصار لـ يوفنتوس في الدقيقة 91، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

يُذكر أن ساليرنيتانا أكمل المباراة منقوصًا من خدمات ماجيوري الذي غادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 53، بسبب الخشونة.

ورفع يوفنتوس رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر صاحب الصدارة بفارق نقطتين، محققًا ثالث انتصاراته على التوالي.

أما ساليرنيتانا فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير، وفي نفس الجولة، خسر فريق نابولي أمام تورينو بثلاثية نظيفة.