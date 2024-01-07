الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.. غياب فان دايك

ليفربول
ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل فريق "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد غياب الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب المرض.

ويقود الثلاثي لويس دياز، كودي جاكبو، داروين نونيز خط هجوم ليفربول، في ظل غياب المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جابرييل كوانساه - جو جوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت - كيرتس جونز

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - داروين نونيز

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