الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تهديد "فيفا".. المحكمة العليا تُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لمنصبه

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

عاد إدينالدو رودريجيز إلى منصبه كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بقرار من المحكمة العليا البرازيلية، مساء أمس الخميس.

وكانت محكمة في ريو دي جانيرو البرازيلية، قد عزلت رودريجيز من منصبه كرئيس للاتحاد البرازيلي، متهمين إياه بارتكاب مخالفات انتخابية ساهمت في حصوله على ذلك المنصب.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نظيره البرازيلي، بفرض عقوبات عليه وإيقاف النشاط الكروي من بينها منع المنتخب البرازيلي وجميع الأندية البرازيلية من المشاركة في المسابقات الدولية، بسبب ما يزعم بأنه تدخل حكومي في قرارات اللعبة.

وأصدرت المحكمة العليا البرازيلية، حكما بعودة إيدنالدو رودريجيز، وبناء عليه فقد تم إلغاء القرار السابق الذي أصدرته محكمة ولاية ريو دي جانيرو بموجب أمر قضائي مؤقت.

وكان منتظرًا أن تُجرى انتخابات رئاسية للاتحاد البرازيلي لتحديد خليفة رودريجيز، قبل أن يأتي قرار المحكمة العليا الذي أوقف ذلك الإجراء.

يُذكر أن رودريجيز قد صرح في وقت سابق بأن لديه اتفاقا لتعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، مدربًا لمنتخب البرازيل.

وأعلن ريال مدريد الإسباني مؤخرا عن تجديد عقد أنشيلوتي حتى صيف عام 2026.

إدينالدو رودريجيز البرازيل الاتحاد الدولي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي المحكمة العليا

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