المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

كشفت جمعية اللاعبين المحترفين “فيفابرو”، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي للأفضل في العالم لعام 2023.

ويتم الكشف عن التشكيل المثالي للأفضل في العالم، خلال حفل جوائز “ذا بيست” الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وشهدت قائمة المرشحين غياب المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول، رغم أدائه المميز مع فريقه ومنتخب مصر.

وقام اللاعبون المُسجلون بجمعية اللاعبين المحترفين، باختيار اللاعبين الأفضل هذا العام.

ومن المقرر أن يُجرى حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2023، بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخامس عشر من يناير المقبل، للمرة الثالثة بعدما استضافتها في وقت سابق في عامي 2016، 2017.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) - إيدرسون مواريش ( مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خط الدفاع: روبين دياز ( مانشستر سيتي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - إيدير ميليتاو ( ريال مدريد) - أنطونيو روديجير (ريال مدريد) - جون ستونز ( مانشستر سيتي) - كايل ووكر ( مانشستر سيتي)

خط الوسط: جود بيلينجهام ( ريال مدريد) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) - إلكاي جوندوجان ( برشلونة) - لوكا مودريتش ( ريال مدريد) - رودري ( مانشستر سيتي) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - فيديريكو فالفيردي ( ريال مدريد)

خط الهجوم: كريم بنزيما ( اتحاد جدة) - إيرلينج هالاند ( مانشستر سيتي) - هاري كين ( بايرن ميونخ) - كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان) - ليونيل ميسي ( إنتر ميامي) - كريستيانو رونالدو ( النصر) - فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد)