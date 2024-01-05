لا جديد فى ترشيحات بيريرا.. فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جاني إنفانتينو، اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام ٢٠٢٤.

ولم تشهد القائمة الدولية للحكام أي جديد من جانب البرتغالى ميلو بيريرا رئيس اللجنة الذي تعهد ببناء جيل جديد للتحكيم المصري منذ توليه مسئولية رئاسة اللجنة.

وتضمنت القائمة:

حكام الساحة

إبراهيم نورالدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي، ونورا سمير.

الحكام المساعدين

محمود أبوالرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، مني عطالله، مي حسن.

حكام كرة الصالات

محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة، عاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية

هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب، خالد السيد.

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان..

وتعد هذه الأسماء هي نفسها التي أرسلها البرتغالي ميلو بيريرا، رئيس لجنة الحكام للاتحاد الدولي، في شهر سبتمبر الماضي، وهي نفس القائمة الدولية لموسم 2023، دون أي تغيير.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم منتصف سبتمبر الماضي، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.

واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال نفس القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.