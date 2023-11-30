بيريرا يلجأ لـ"حيلة جديدة" من أجل تقليل الهجوم على لجنة الحكام

لجأ البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى حيلة جديدة من أجل تقليل الهجوم على لجنة الحكام، بعد الشكاوى العديدة التى تلقاها اتحاد الكرة من أخطاء الحكام والتى كان آخرها شكوى النادى الإسماعيلى ضد الحكم محمد يوسف الذي أدار مباراة الدراويش أمام بيراميدز.

وأجرى بيريرا استبيانًا بدعوى وضع خطة تطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس تضارب التصريحات التى أدلى بها أعضاء الجبلاية حول وجود خطة واضحة المعالم تم اعتمادها مع بداية التعاقد مع بيريرا لرئاسة لجنة الحكام.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات من أكثر من مسؤول في الأندية للتحكيم المصري بشكل كبير، وكان أخرهم السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، الذي أكد أن المنظومة تحتاج للتطوير، وذلك بعد التعادل مع سموحة في الدوري، فضلا عن إدارات الاندية وفى مقدمتها ادارة النادى الإسماعيلى التى ىاحتجت على الحكام بشكل رسمى ثلاث مرات هذا الموسم.

ودعا رئيس لجنة الحكام خلال بيان رسمى على الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المدربين ومسؤولى الأندية للمشاركة فى الاستبيان.

ويتكون الاستبيان من نموذجين، أولهما لجميع الحكام والمساعدين، المقيمين والمدربين المسجلين في "قاعدة بيانات التحكيم المحلية"، بينما الثاني فسيكون لأعضاء لجان المناطق في 26 منطقة شملت جميع أنحاء الجمهورية.

ومن خلال البيانات المحصلة، سيتم وضع الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتنظيم والتعليم وتطوير التحكيم والخطط العملية والأهداف الناتجة عنها.

كما أوضح البيان أيضا أن لجنة الحكام قامت بتقسيم مناطق الجمهورية، لـ5 قطاعات، كل قطاع لديه مسؤول من أجل تطوير التحكيم المصري، وشرح الخطة لكل المناطق من أجل تنفيذ الأفكار الذي تم وضعها.