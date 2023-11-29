الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوى التحكيم طريق مجلس الإسماعيلي لامتصاص غضب الجماهير

الاسماعيلى
الاسماعيلى

واصل مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، سياسة امتصاص غض جماهير الدراويش بسبب سوء نتائج الفريق، من خلال إرسال الشكوى الثالثة خلال الموسم الحالي لاتحاد الكرة ضد الحكام، برغم تراجع مستوى الفريق بشكل ملفت للنظر تحت قيادة إيهاب جلال.

واتفق أعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلي بعد اجتماع طارئ صباح اليوم الأربعاء، بالتمرير فيما بينهم على إرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد محمد يوسف حكم مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز والتي أقيمت  مساء أمس الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي وانتهت بخسارة الدراويش بهدفين لهدف.

وتضمنت شكوى حكم المباراة التى ستصل الجبلاية خلال ساعات أن قراراته العكسية طوال أحداث اللقاء كانت سببا فى تغيير النتيجة وخسارة الدراويش، وأبرزها التسرع في طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى في الشوط الأول بعد إشهار الإنذار الثاني دون مبرر في وجهه،  فضلا عن الكروت الصفراء الأخرى لزملائه عمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي مما تسبب فى حالة خوف لدى لاعبى الإسماعيلى من تلقى الإنذار الثانى والطرد. 

وتواصل نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي  مع أعضاء المجلس هاتفيا فى ساعات متأخرة من مساء أمس، للاتفاق على  إرسال شكوى عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد يوسف الذي لم يدير المباراة بحياد وتعمد إرهارب اللاعبين بالكروت الحمراء والصفراء من وجهة نظر مسؤولى الإسماعيلى التى أثرت سلبا على نتيجة المباراة فى النهاية. 

واعتبر مسئولو الدراويش أن قرارات حكم المباراة محمد يوسف كاننت متعمدة ، حيث أنه  سبق  وأن ارتكب أخطاء فادحة في لقاء الاسماعيلى و المقاولون العرب الموسم الماضي عندما احتسب ضربة جزاء غير صحيحة  كاد وقتها أبناء الفانلة الصفراء ينسحبوا من المباراة لذا يشعر المسؤولين بالنادي الاسماعيلى أن هناك تبرص ونيه مبيته ضد فريقهم.

الاسماعيلى بيراميدز اتحاد الجبلاية شكوى الحكام

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