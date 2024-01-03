الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

فينيسيسوس جونيور
فينيسيسوس جونيور

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال مايوركا، والمقامة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2023-2024.

وفي الدقيقة العاشرة، أرسل لوكا مودريتش كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها الإنجليزي جود بيلينجهام بتسديدة برأسه، لكن حارس مايوركا تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 20، كاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد عندما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر.

وكاد مايوركا أن يهز شباك ريال مدريد في الدقيقة 43، بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني، فشهد عودة البرازيلي فينيسييوس جونيور للمشاركة أساسيًا، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:

كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - أردا جولر - نيكو باز - كاريلو

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم للإصابة، النمساوي ديفيد ألابا، الفرنسيين فيرلاند ميندي إدواردو كامافينجا، البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما يغيب الإسباني ناتشو فيرنانديز بسبب الإصابة.

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