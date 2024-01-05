رسمياً.. حارس مانشستر سيتي ينتقل إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، عن تعاقده مع الحارس زاك ستيفن قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر النادي الأمريكي بيانًا أكد خلاله أن ستيفن وقع عقدًا مع الفريق لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال كريس أرماس، المدير الفني لـ رابيدز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع زاك. إنه حارس كبير ويتمتع بخبرات كبيرة، ونعلم أنه سيضيف الكثير لمجموعتنا".

وتابع:"كفاءته وقيادته وعقلية الفوز لديه سوف تساعدنا لسنوات قادمة".

وانضم ستيفن البالغ من العمر 28 عامًا، إلى مانشستر سيتي عام 2019 قادما من كولومبوس كرو الأمريكي، لكنه شارك في 21 مباراة فقط مع الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات، من بينها نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عام 2021، الذي توج به “السيتيزينز” على حساب توتنهام هوتسبير.

وأعير ستيفن لفريق ميدلسبره، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيون شيب” في الموسم الماضي، وساهم في تأهل الفريق للأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمضى بعض الوقت معارا لفريق فورتونا دوسلدورف الألماني.