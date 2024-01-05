الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. حارس مانشستر سيتي ينتقل إلى الدوري الأمريكي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، عن تعاقده مع الحارس زاك ستيفن قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

 ونشر النادي الأمريكي بيانًا أكد خلاله أن ستيفن وقع عقدًا مع الفريق لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

 وقال كريس أرماس، المدير الفني لـ رابيدز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع زاك. إنه حارس كبير ويتمتع بخبرات كبيرة، ونعلم أنه سيضيف الكثير لمجموعتنا".

وتابع:"كفاءته وقيادته وعقلية الفوز لديه سوف تساعدنا لسنوات قادمة".

وانضم ستيفن البالغ من العمر 28 عامًا، إلى مانشستر سيتي عام 2019 قادما من كولومبوس كرو الأمريكي، لكنه شارك في 21 مباراة فقط مع الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات،  من بينها نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عام 2021، الذي توج به “السيتيزينز” على حساب توتنهام هوتسبير.

 وأعير ستيفن لفريق ميدلسبره، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيون شيب” في الموسم الماضي، وساهم في تأهل الفريق للأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمضى بعض الوقت معارا لفريق فورتونا دوسلدورف الألماني.

كولورادو رابيدز زاك ستيفن مانشستر سيتى ستيفن سيتي

مواد متعلقة

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

بعد تهديد "فيفا".. المحكمة العليا تُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لمنصبه

باريس سان جيرمان يهزم تولوز ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسى

روديجر يقود الريال لانتصار صعب على مايوركا فى الدورى الإسبانى

شوط أول سلبى بين ريال مدريد ومايوركا فى الدورى الإسبانى

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا فى الدورى الإسبانى: فينيسيوس أساسيًا

رسميًا.. استدعاء مهاجم الزمالك لقائمة منتخب تونس فى أمم إفريقيا

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

الأكثر قراءة

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. استهداف المعالم الأثرية.. محاولات إسرائيلية لطمس هوية قطاع غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار