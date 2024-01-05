الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات في أمم إفريقيا

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن كلمات الوداع التي قالها لـ محمد صلاح وواتارو إيندو لاعبي الفريق، قبل الانضمام لمعسكري منتخبي مصر واليابان على الترتيب، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 وأمم آسيا.

والتحق صلاح بمعسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، كذلك إيندو الذي يستعد رفقة اليابان للمشاركة في كأس أمم آسيا.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قلت لهما أنني إذا كنت أتمنى لهما حظًا سعيدًا فستكون تلك كذبة".

وأضاف: "من وجهة نظر شخصية، آمل أن يكونا قد خرجا من دور المجموعات لكن هذا ليس ممكنًا على الأرجح.. حظًا سعيدًا وآمل أن يعودا بصحة جيدة، أنا متأكد من أننا سنجد طريقة لتعويضهما ولكن علينا أن نظهر ذلك".

وعن تعويض محمد صلاح، قال: "أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام في الكأس بهارفي إيليوت هناك بدلًا من صلاح، ولدينا خيارات دفاعية مختلفة".

وأردف: "يمكن للاعبين الآخرين اللعب على الجناح ولكن ربما ليس مثل “مو”، فهذا أمر غير ممكن".

وتابع: "نحن نستخدم اللاعبين ومهاراتهم وهذه هي الفكرة وراء ذلك.. هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا، لكننا سنجد طريقة ولكن بالطبع سنلعب ضد أرسنال بدونه، ويمكننا أن نخسر مع محمد صلاح ولكن في الوقت الحالي لدينا فرصة للفوز بالمباراة، لذلك نحن نفكر في ذلك".

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح صلاح كأس أمم إفريقيا

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