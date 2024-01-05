الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: بايرن ميونخ توصل لاتفاق للتعاقد مع إريك داير

إريك داير وهاري كين
إريك داير وهاري كين

أكدت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي إريك داير مدافع توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث بايرن ميونخ عن تدعيم خط الدفاع، حيث إن لديه 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع، كما أن الكوري الجنوبي كيم مين جاي غادر الفريق للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي ستستمر لمدة شهر.

 وبحسب شبكة "سكاي" الألمانية فإن داير البالغ من العمر 29 عامًا، وزميل هاري كين السابق، أصبح في قائمة أمنيات بايرن بينما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن بطل الدوري الألماني توصل لاتفاق مع اللاعب.

 وشارك داير، الذي لعب 49 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، هذا الموسم.

 وينتهي تعاقد داير مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري 2023/ 2024.

وربطت تقارير صحفية، بايرن ميونخ بعدة أسماء لتدعيم مركز الدفاع، مثل تريفوه شالوباه مدافع تشيلسي، والفرنسي رافاييل فاران متوسط ميدان مانشستر يونايتد.

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