الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يجدد عقد توماس مولر حتى 2025

توماس مولر
توماس مولر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا، الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه توماس مولر لمدة عامين مقبلين.

وأكد النادي تمديد عقد المخضرم صاحب الـ34 عامًا بعقد حتى صيف 2025.

قال مولر بعد تجديد عقده للموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد لأن رحلتي في بايرن ميونيخ مستمرة، أريد أن أقوم بدوري للحفاظ على نجاحنا كفريق وكناد بأكمله، من المهم بالنسبة لي أن أكون لبنة بناء وأن أساعد في توجيه الفريق في الاتجاه الصحيح.”.

وتابع "أريد أن ألهم مشجعينا بالأهداف والمشاركة في الأهداف وحبي للعبة وشغفي بكرة القدم وآمل أن أحصل على المزيد من الألقاب".

وشارك مولر، حتى الآن، في 684 مباراة رسمية مع الفريق الأول لبايرن، وسجل 237 هدفًا وقدم 261 تمريرة حاسمة. 

وهو يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا على مر العصور خلف سيب ماير (706). 

اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هو بطل الدوري الألماني 12 مرة، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرتين لكل منهما، وستة كؤوس ألمانية، وثمانية كؤوس سوبر ألمانية، وكأس العالم لكرة القدم 2014 مع ألمانيا. 

ظهر لأول مرة في الدوري الألماني في 15 أغسطس 2008 في ملعب أليانز أرينا. بما في ذلك المباريات مع الفريق الأول والاحتياط وتحت 19 عامًا، شارك مولر في 772 مباراة رسمية مع بايرن، وسجل 279 هدفًا.

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