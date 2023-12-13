بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد توماس مولر

كشفت تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ الألماني دخل في مفاوضات بناءة مع توماس مولر، لاعب الفريق بشأن تجديد عقده، والذي قد يتم تجديده قبل نهاية هذا الشهر.

وأشار التقرير المنشور في مجلة "شبورت بيلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن مولر وبايرن قد يمددا تعاقدهما قريبا لمدة عام وحتى 2025 وقضى مولر كل مسيرته الاحترافية مع بايرن.



وقال اللاعب مؤخرا، إنه يريد مواصلة اللاعب في أعلى المستويات بعد نهاية عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويبدو أنه من غير المرجح أن يقوم بهذا مع أي نادي آخر.

وأثنى مسؤولو بايرن على مولر، الذي لم يعد لاعبا أساسيا ولكنه يظل لاعبا مهما وصاحب شعبية كبيرة.

وقال هيربرت هاينر رئيس النادي، إنه يريد الإبقاء على مولر حتى بعد انتهاء مسيرته كلاعب.

وعقب الفوز على مانشستر يونايتد 1 -0 أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، قال كريستوف فريوند، المدير الرياضي:"إنه وضع خاص لتوماس، ولكننا في مفاوضات بناءة. يتصرف بشكل احترافي للغاية تجاه الفريق".

وأضاف فريوند:"لا يوجد أحد استوعب نادي بايرن مثله. نعلم ما لدينا فيه". في الوقت نفسه، يخوض أيضا ليروي ساني، الذي ينتهي تعاقده في 2025، مفاوضات لتمديد تعاقده في مرحلة ما. ولكنه قال لـ "شبورت بيلد" إنه لا يشغل باله حاليا بهذا الأمر.

وينتهي عقد توماس مولر مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2024.

وأشارت إلى أن توماس مولر لم يبد اهتمام بعرض مانشستر يونايتد آنذاك ولكنها ترى أنه قد يغير رأيه في الوقت الحالي.

وبدأ توماس مولر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي باهل وانتقل لصفوف شباب بايرن ميونخ في صيف عام 2000 وانتقل لنادي تحت 17 عامًا في صيف 2004 وقضى موسمين مع الفريق ثم انتقل لفريق تحت 19 عامًا وبعد عامين انضم لفريق الرديف بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2009.