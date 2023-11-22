الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلد: مان يونايتد حاول التعاقد مع توماس مولر فى يناير

توماس مولر
توماس مولر

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الانجليزي حاول التعاقد مع الألماني توماس مولر، مهاجم فريق بايرن ميونخ.

توماس مولر يلعب ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ  انضمامه لناشئي النادي في صيف 2004.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن مانشستر يونايتد حاول ضم مولر لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرة إلى أن محاولة التعاقد معه جاءت بطلب من إريك تين هاج، المدير الفني للنادي.

وقالت بيلد إن تين هاج وضع مولر على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لتدعيم صفوف الفريق والقادرين على إعادته لطريق النجاح بفضل خبراتهم.

وينتهي عقد توماس مولر مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2024.

وأشارت إلى أن توماس مولر لم يبد اهتمام بعرض مانشستر يونايتد آنذاك ولكنها ترى أنه قد يغير رأيه في الوقت الحالي.

وبدأ توماس مولر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي باهل وانتقل لصفوف شباب بايرن ميونخ في صيف عام 2000 وانتقل لنادي تحت 17 عامًا في صيف 2004 وقضى موسمين مع الفريق ثم انتقل لفريق تحت 19 عامًا وبعد عامين انضم لفريق الرديف بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2009.

ولعب توماس مولر 680 مباراة بقميص الفريق الأول لبايرن ميونخ وسجل 237 هدفًا وصنع 261 لزملائه في الفريق، من أصل 768 مباراة لعبها بين الفريق الأول وفرق الرديف وتحت 19 عامًا وسجل 279 هدفًا وصنع 266.

ومثل توماس مولر المنتخب الألماني في مختلف المراحل العمرية قبل أن يبدأ تمثيل الفريق الأول في 3 مارس 2010 وكانت أولى مبارياته ودية ضد الأرجنتين وخسرتها ألمانيا بهدف دون رد.

منذ ذلك الحين، شارك توماس مولر في 126 مباراة بقميص منتخب ألمانيا وسجل 45 هدفًا وصنع 40 لزملائه.

مانشستر يونايتد توماس مولر بايرن ميونخ الانتقالات الشتوية المنتخب الألماني

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