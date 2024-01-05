الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: ليفربول سيفتقد جهود «سوبوسلاى» مباراتين على الأقل

دومنيك سوبوسلاي
دومنيك سوبوسلاي

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المجري دومنيك سوبوسلاي سيغيب عن الفريق لمباراتين على الأقل بسبب الإصابة.

وكان سوبوسلاي قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال، يوم الأحد، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة، لكن يتعين علينا الآن متابعة الأمر".

وأضاف: "سوبوسلاي إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم، ولكن علينا أن ننتظر قليلا".

 وأردف: "لذلك، من الواضح أنه لا توجد فرصة لديه للعب بعد غد، كما سيغيب عنا أيضا يوم الأربعاء المقبل"، في إشارة إلى ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة أمام فولهام.

وكان سوبوسلاي قد انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من لايبزيج الألماني.

يورجن كلوب دومنيك سوبوسلاي سوبوسلاي ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي

مواد متعلقة

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى أمم إفريقيا

رسمياً.. حارس مانشستر سيتي ينتقل إلى الدوري الأمريكي

فرصة لـ«سيتي».. ليفربول أبرز الخاسرين من البطولات القارية

بعد تهديد "فيفا".. المحكمة العليا تُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لمنصبه

باريس سان جيرمان يهزم تولوز ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسى

روديجر يقود الريال لانتصار صعب على مايوركا فى الدورى الإسبانى

شوط أول سلبى بين ريال مدريد ومايوركا فى الدورى الإسبانى

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا فى الدورى الإسبانى: فينيسيوس أساسيًا

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

موعد تفعيل شهادات البنك الأهلي الجديدة بفائدة 27 و23.5% وكيفية الشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار