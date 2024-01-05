كلوب: ليفربول سيفتقد جهود «سوبوسلاى» مباراتين على الأقل

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المجري دومنيك سوبوسلاي سيغيب عن الفريق لمباراتين على الأقل بسبب الإصابة.

وكان سوبوسلاي قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال، يوم الأحد، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة، لكن يتعين علينا الآن متابعة الأمر".

وأضاف: "سوبوسلاي إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم، ولكن علينا أن ننتظر قليلا".

وأردف: "لذلك، من الواضح أنه لا توجد فرصة لديه للعب بعد غد، كما سيغيب عنا أيضا يوم الأربعاء المقبل"، في إشارة إلى ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة أمام فولهام.

وكان سوبوسلاي قد انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من لايبزيج الألماني.