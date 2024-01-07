الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يتغلب على إمبولي بثلاثية نظيفة في الكالتشيو

ميلان
ميلان

اكتسح ميلان  نظيره إمبولي بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

ثلاثية ميلان أحرزها لوفتس تشيك، أوليفيه جيرو وتشاكا تراوري بالدقائق 11، 31 و88، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بينما وقع إمبولي في المركز قبل الأخير بـ 13 نقطة في جدول ترتيب الكالتشيو.

وواصل ميلان  انتصاراته بعدما حقق الأسبوع الماضي فوزين، الأول على ساليرنيتانا بهدف نظيف فى الكالتشيو، والثاني على كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 16 من كأس إيطاليا. 

وفى المقابل، واصل إمبولي ابتعاده عن الانتصارات حيث كان آخر فوز منذ 12 نوفمبر الماضي، عندما تغلب على فريق نابولي 1 - 0، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة. 

وفي مواجهتي الفريقين الموسم الماضي، نجح ميلان فى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحسم التعادل السلبي المباراة الثانية. 

ويعود تاريخ آخر فوز لفريق إمبولي على الروسونيري في الكالتشيو إلى 23 إبريل عام 2017، على ملعب "سان سيرو"، بهدفين مقابل هدف.

ميلان إمبولي الدورى الايطالى جيرو الكالتشيو

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