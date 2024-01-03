رسميًا.. ميلان يقطع إعارة مدافعه في أولى صفقاته الشتوية

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا اليوم الأربعاء، إبرام أولى صفقاته الشتوية بعد يومان من فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، يمكن لاي سي ميلان أن يؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إعارة ماتيو جابيا إلى فياريال مبكرًا وبناءًا على ذلك، سينضم اللاعب إلى الفريق مرةً أخرى اليوم، مرحبًا بعودتك يا ماتيو.

ولعب جابيا صاحب الـ 24 عامًا مع فياريال الإسباني هذا الموسم 13 لقاء في جميع المسابقات.

وتأهل فريق ميلان إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد الفوز الكبير على نظيره كالياري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

أحرز ثنائية الروسونيري في الشوط الأ ول المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في الدقيقة 29 و42، وفي الشوط الثاني أضاف الشاب تراوري الثالث لميلان وقلص باولو أزي الفارق للضيوف في الدقيقة 87، قبل أن يختتم البديل رفايل لياو أهداف ميلان في الدقيقة 91.