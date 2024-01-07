بدون صلاح.. ليفربول يهزم أرسنال ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد

تأهل ليفربول إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بفوزه على مضيفه أرسنال بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في الدور الثالث من البطولة.

الأرسنال كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما قُطعت الكرة من ترينت ألكسندر أرنولد، لتصل إلى كاي هافيرتز الذي مررها لـ نيلسون، لكن دفاع ليفربول شتت الكرة؛ لتصل إلى مارتين أوديجارد الذي سدد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 45، رد أرنولد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 50، مرر جابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجهة اليسرى لتصطدم بقدم أحد مدافعي ليفربول، وتصل لـ ساكا الذي سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة.

وفي الدقيقة 78، تلقى لويس دياز تمريرة من البديل ديوجو جوتا، ليطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها رامسديل ببراعة.

وتمكن ليفربول من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81، بالنيران الصديقة عن طريق المدافع البولندي كيويور أثناء محاولته إبعاد الركلة الركنية التي نفذها أرنولد من الجهة اليسرى.

وأكد الكولومبي لويس دياز انتصار ليفربول بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة من جوتا، ليعبر بفريقه للدور المقبل.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - بيوتر كيويور.

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ريس نيلسون.

وغاب عن أرسنال في مباراة اليوم، المحترف محمد النني لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد غياب الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب المرض.

وقاد الثلاثي لويس دياز، كودي جاكبو، داروين نونيز خط هجوم ليفربول، في ظل غياب المصري محمد صلاح لمشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - جابرييل كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت - كيرتس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - داروين نونيز.