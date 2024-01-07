15 دقيقة.. صلاح يهدر فرصة التقدم لمصر أمام تنزانيا

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة منتخبي مصر وتنزانيا الودية المُقامة على استاد القاهرة الدولي، والنتيجة تُشير للتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

منتخب مصر سيطر على أحداث المباراة منذ بدايتها، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الرابعة، عندما أرسل محمود حسن تريزيجيه كرة عرضية من اليسار، ليقابلها "مو" بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

استمرت سيطرة واستحواذ المصريين على الكرة، لكن دون تسجيل أهداف حتى الآن، وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1 HD

ضم تشكيل منتخب مصر كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفي محمد.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لمنتخب مصر قبل السفر لـ كوت ديفوار، من أجل خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.