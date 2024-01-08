الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ريفيل 9-0 ويتأهل لدور الـ32 بكأس فرنسا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ 32 لبطولة كأس فرنسا، وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه ريفيل بتسعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ64.

كيليان مبابي كان نجم المباراة الأول بتسجيله “هاتريك” في الدقائق 16، 45، 48، فيما سجل راندال كولو مواني ثنائية في الدقيقتين 76، 90.

 وتكفل ماكسيم نجيوسان لاعب ريفيل بتسجيل هدف لباريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، فيما سجل الإسباني ماركو أسينسيو هدفا في الدقيقة 43.

 وسجل المهاجم البرتغالي جونشالو راموس هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 71، فيما سجل الإيطالي الشاب شير ندور هدفا في الدقيقة 87.

يُذكر أن ريفيل هو أحد أندية الدرجة السادسة في فرنسا.

باريس سان جيرمان ريفيل كأس فرنسا كيليان مبابي مبابي راندال كولو مواني

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