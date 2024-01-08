الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف إدارة باريس سان جيرمان من مفاوضات مبابي وريال مدريد

مبابى
مبابى

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من المفاوضات بين كيليان مبابي وإدارة نادي ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو من العام الجاري، أي أنه حاليًا يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة راديو مونتي كارلو الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تؤكد أنه لم يتم إبلاغها بأي قرار اتخذه كيليان مبابي بشأن مستقبله.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن مبابي توصل لاتفاق مع مسئولي ريال مدريد للانضمام لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت “مونتي كارلو” إلى أن باريس سان جيرمان ليس لديه علم بالاتفاق المزمع بين ريال مدريد ومبابي، ويتوقع النادي أن يحصل على السبق بشأن قرار اللاعب النهائي.

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ولعب كيليان مبابي 24 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 25 هدفًا وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق، كما مثل المنتخب الفرنسي في 70 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 آخرين.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي ريال مدريد الانتقالات الصيفية الدوري الاسباني

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