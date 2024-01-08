يوفنتوس يبدأ مفاوضات تجديد عقد لاعبه ويستون ماكيني

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضات تجديد عقد لاعبه الأمريكي ويستون ماكيني.

ويرتبط ماكيني بعقد مع فريق “السيدة العجوز" حتى صيف عام 2025.

وبحسب صحيفة “آس" الإسبانية، فإن اللاعب الأمريكي أثبت نفسه كواحد من أُسس يوفنتوس الجديد بقيادة ماسيمليانو أليجري، ما أكسبه ثقة النادي الذي بدأ محادثات تجديد عقده.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس كان قد بدأ العمل على تجديد عقد ماكيني لتخفيض راتبه، وأنه كان لديه قدم خارج الفريق، لكن الأمور انقلبت الآن.

وتؤكد مصادر مقربة من نادي تورينو أن نية التجديد لمكيني "أمر واقع "، فلدى اليوفي العديد من اللاعبين الذين سينهون عقودهم في العام أو العام والنصف المقبلين، ويحاولون تمديد إقامتهم في تورينو إلى ما بعد عام 2026

وذكرت الصحيفة أن عقد ماكيني هو العقد الأكثر أهمية من العقود التي قاربت على الانتهاء، وهو الذي تم فيه بذل أقصى جهد للتجديد في بداية العام، بعد دوره المميز مع الفريق هذا الموسم.

وكان ماكيني قد انتقل إلى يوفنتوس عام 2021 قادمًا من شالكة الألماني، ولعب معارًا لمدة ست أشهر مع فريق ليستر سيتي.

وارتفعت قيمة ماكيني التسويقية إلى 23 مليون يورو.

وشارك ماكيني في 19 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات، وصنع هدفين.