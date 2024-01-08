قرعة كأس الملك: الريال يصطدم بأتلتيكو ومهمة سهلة لبرشلونة

سُحبت اليوم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي بين ريال مدريد حامل اللقب ضد جاره أتلتيكو مدريد، في دور الـ16، في مباراة ستُقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق "الروخيبلانكوس".

كما سيحل برشلونة ضيفًا على أونيونيستاس سالامنكا، في مهمة سهلة للفريق الكتالوني.

وجاءت نتائج قرعة دور الــ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا كالآتي:

أونيونيستاس سالامنكا ضد برشلونة

تينيريفي ضد ريال مايوركا

خيتافي ضد إشبيلية

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أتلتيك بيلباو ضد ألافيش

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

جيرونا ضد رايو فاييكانو.