الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

قرعة كأس الملك: الريال يصطدم بأتلتيكو ومهمة سهلة لبرشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد

سُحبت اليوم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن صدام قوي بين ريال مدريد حامل اللقب ضد جاره أتلتيكو مدريد، في دور الـ16، في مباراة ستُقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق "الروخيبلانكوس".

كما سيحل برشلونة ضيفًا على أونيونيستاس سالامنكا، في مهمة سهلة للفريق الكتالوني.

وجاءت نتائج قرعة دور الــ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا كالآتي:

أونيونيستاس سالامنكا ضد برشلونة

تينيريفي ضد ريال مايوركا

خيتافي ضد إشبيلية

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أتلتيك بيلباو ضد ألافيش

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

جيرونا ضد رايو فاييكانو.

كاس ملك اسبانيا ريال مدريد اتلتيكو مدريد برشلونة قرعة كأس ملك إسبانيا

مواد متعلقة

ضربة لـ "النسور".. تقارير تؤكد غياب بونيفاس عن أمم إفريقيا مع نيجيريا

باريس سان جيرمان يحلم بـ"كيميتش" وصفقة تبادلية مع البايرن

يوفنتوس يبدأ مفاوضات تجديد عقد لاعبه ويستون ماكيني

باريس سان جيرمان يكتسح ريفيل 9-0 ويتأهل لدور الـ32 بكأس فرنسا

يوفنتوس يفوز بصعوبة على ساليرنيتانا فى الدورى الإيطالى

تشكيل برشلونة ضد بارباسترو فى كأس ملك إسبانيا.. جواو فيليكس يقود الهجوم

بدون صلاح.. ليفربول يهزم أرسنال ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد

15 دقيقة.. صلاح يهدر فرصة التقدم لمصر أمام تنزانيا

الأكثر قراءة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

قمة مصرية فلسطينية جديدة

حبس "مستريحة المنصورة" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية